اخبارمصر - شيماء صالح

قرر رئيس مجلس النواب على عبد العال إرجاء الموافقة على مشروع قانون منح العلاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنة لـ24 ساعة.

جاء ذلك بعد إصرار النواب على رفض كل مقترحات الحكومة التى تطالب بعودة المادة الخامسة من مشروع القانون – التي سبق وقرر الأعضاء حذفها- رغم رفض أغلبية النواب.

وهدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بسحب مشروع قانون ، مضيفا: إذا لم يوافق المجلس على اقتراح الحكومة بشأن عودة المادة الخامسة من مشروع القانون وعدم حذفها كما يرغب النواب ستضطر لسحب مشروع القانون لحين التفكير في تدبير موارد .

وأضاف أن هدف الحكومة إرضاء الشعب فلو كان لديها الموارد الكافية لتلبية كافة احتياجاتهم لفعلت.. وتابع: حذف المادة الخامسة سيؤدي إلى زيادة التكلفة على موازنة الدولة بحيث ستصل إلى 18.2 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدستور ألزم في حالة ما أن يقرر البرلمان تحميل الموازنة مبالغ أكثر بأن يدرس مع الحكومة كيفية تدبير الموارد اللازمة لتغطية ذلك.

وتعهد “مروان” بأن تصرف العلاوة قبل شهر رمضان بأثر رجعي، وأن لا تقل عن 65 جنيه ولا تزيد عن 120 جنيه، ورغم ذلك رفض النواب.