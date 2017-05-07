روما -أ ش أ

ودع فريق باليرمو رسميا منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم وهبط لدوري الدرجة الثانية, بعد تعادله (1/1) أمام مضيفه كييفو فيرونااليوم /الأحد/ في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم, والتي شهدت أيضا تعادل أودينيزي مع اتلانتا بذات النتيجة.

كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز إمبولي على بولونيا (3 1/) وجنوه على انتر ميلان ( 1/ صفر), ولاتسيو على سامبدوريا (7 / 3) وكروتوني على بيسكارا( 1 / صفر), وتعادل ساسوولو مع فيورنتينا(2 / 2)

ورغم أن باليرمو رفع رصيده إلى 20 نقطة, لكنه ظل في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق 12 نقطة عن المركز السابع عشر, آخر المراكز التي تبقي بصاحبها في الدوري, مع تبقي 3 جولات على نهاية الدوري.

في المقابل, رفع كييفو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام ساسوولو.