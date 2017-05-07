أخبار مصر - هالة حربي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان تشجيع ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والابتكار والتطوير بين الشباب والسيدات وذوي القدرات الخاصة تأتى على رأس اولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وتوفير حاضنات الأعمال اللازمة لاحتضان المشروعات الناشئة وتقديم كافة سبل الدعم الفني والمالي لها للنمو والانطلاق نحو السوق المحلي والعالمي.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها خلال فعاليات حفل إطلاق حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتى تعد الأولى من نوعها لتقديم خدمات الدعم والرعاية لكافة رواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات استشارية في مجالات السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال والتي يساهم في إنشائها أحد المشروعات التنموية الرائدة فى نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة وهو مشروع SEED التابع للوكالة الأمريكية للتنمية بمصر، وشدد الوزير على ضرورة تكرار هذه التجربة في كافة جامعات مصر.

ومن جانبها عبرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى عن سعادتها لاطلاق هذه المبادرة الهامة والتى بدء التفكير فيها منذ عامين خلال رئاستها كعميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث تستهدف رعاية افكار الشباب من ابناء الجامعة فى مشروعاتهم الابتكارية التى تسهم فى اثراء الاقتصاد القومى وتوفر العديد من فرص العمل .

كما اشار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الى اهمية هذه المبادرة فى تغيير مفاهيم المجتمع تجاه ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على الدخول فى مشروعات خاصة بعيدا عن فكر العمل الحكومى، مشيرا الى اهمية تعميم هذه الفكرة فى كافة كليات الجامعة وباقى الجامعات الاخرى.