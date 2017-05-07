محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس المحافظة 2017/05/07 - 17:54 محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس المحافظة2017-05-07T17:54:08+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير قطاع الأعمال يتفقد عددا من المشروعات بميناء الدخيلة جهود ضبط الأمن انطلاق المؤتمر الدولى العاشر لتكنولوجيا الخرائط المحمولة جولة المحافظات حالة أسعار الخضروات فى سوق السادس من أكتوبر مع إقتراب شهر رمضان الكريم 6-5-2017 وزير الثقافة : هدف السمبوزيوم هو إزالة التشوهات و تجميل الميادين الخاصة 5-5-2017
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