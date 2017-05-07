أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة فى جلسة غلب عليها الهدوء.

وأكد عبد العال أن مشروع القانون كان قبل تعديله ينص على مواد ذات الأثر الرجعى التى يترتب عليها تصويت ثلثى الأعضاء ونداءا بالاسم، لذا فمشروع القانون يستلزم الموافقة بالأغلبية العادية.

وكان المجلس قد وافق على مقترح بإعادة المداولة بشأن المادة 9 من مواد الإصدار بمشروع القانون ووافق المجلس على أن يصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص ممثلا فى وزيرة الاستثمار وبموافقة كمجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على مقترح الحكومة استحداث نص مستقل للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار.

وأكد عبد العال تعليقا على مشروع القانون الذى أقره البرلمان: الحكومة أخذت كل ما تريد .. وننتظر الاستثمارات وسنحاسب الحكومة.