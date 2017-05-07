أخبار مصر ـ محمد خلف أمين

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عددا من المنشآت التعليمية والطبية بالجامعة، بتكلفة نصف مليار جنيه، بحضور الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة .

افتتح الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة، كليات ” تكنولوجيا وعلوم الفضاء، والآثار، والمبنى الجديد لكلية الطب البيطري، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والمعهد القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستشفى الجامعة الجديد بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ” .

أعلن الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب أن توسعات وأعمال تطوير مستشفى الجامعة تشمل 83 سرير رعاية مركزة و190 جهاز طبي جديد، مشيرا إلى أن التوسعات تشمل افتتاح قسم جديد للطوارئ، وتجهيز غرف عمليات جديدة، وتوسعات فى عدد العيادات وإضافة أقسام جديدة كقسم المخ والأعصاب وقسم الرمد، علاوة على توفير عدد كبير من الأجهزة بلغ 190 جهازا طبيا لأقسام المعمل والأشعة والرعايات وقسم النساء والمسالك وبنك الدم وقسم الباثولوجي والجراحة وجراحة المخ والأعصاب والرمد والأنف والأذن والقلب وجراحة القلب والصدر والتخدير والعمليات، كما تم استحداث 8 وحدات طبية جديدة وهى وحدة الرنين المغناطيسي، ووحدة جراحات المخ والأعصاب، ووحدة فحوصات وأبحاث وظائف المخ والأعصاب، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، ووحدة مناظير الصدر، ووحدة الحقن المجهري، ووحدة تشخيص وعلاج أمراض الشبكية ووحدة تحليل الجينات