أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال، اليوم الأحد، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة نهائيا وبالإجماع .

وقد شهدت الجلسة قبل التصويت النهائي – الذى يستلزم موافقة ثلثى الأعضاء – نظر 5 طلبات إعادة المداولة بشأن 5 مواد بينهم الديباجة.

ورفض المجلس خلال المداولة المقترح المقدم من “فرج عامر” بتخفيض نسبة إعفاء الأندية الرياضية والمراكز الشبابية من استهلاك المياه والغاز الطبيعى والكهرباء لـ50% بدلا من 75% كما وافق عليه المجلس فى جلسة سابقة.

من جانبه، أكد وزير الرياضة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يضع أى نسب إعفاءات لكن لجنة الشباب والرياضة الذى ناقشته هى من وضعته، مطالبا رؤساء مجالس إدارات النوادى تنفيذ حق الاعفاءات للنشاط الرياضى وليس التجارى حيث إن عددا كبيرا من النوادى ومراكز الشباب داخلها أنشطة تجارية.

كما رفض “عبد العال” مقترح النائب خالد عبد العزيز شعبان باستحداث مادة تؤول استنادا لها ملكية النوادى التابعة للشركات التى لم يعد لها وجود مثل إسكو والبلاستيك وأندية أبو زعبل إلى وزارة الشباب والرياضة لأن بها شبهة عدم الدستورية.