القاهرة -أ ش أ

أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك, اليوم / الأحد / دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, للمطالبة بوقف القرار الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم, بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة,وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين في الفترة المقبلة.

وحضر المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي بصحبة رئيس الإدارة القانونية بالنادي,

لتقديم الدعوى, وحملت القضية رقم 46451 لسنة 71 قضائية.