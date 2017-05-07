اخبار مصر - وكالات

أطلق مطرب جزائري أغنية غبر موقع يوتويب حث فيها الفرنسيين من أصول جزائرية في فرنسا على التصويت للمرشح إيمانويل ماكرون من أجل الحفاظ على قيم “التسامح والسلم والتعايش”.

وكال الفنان محمد مازوني المديح الكبير للجالية الجزائرية في فرنسا، مؤكدا أن تلك الجالية تحب “بلاد موليير وفولتير”، مطالبا الجزائريين هناك الاندماج مع ضرورة احترام الجميع سواء شباب أو شيوخ، مضيفا أن التغيير حان و الأمل قائم مع المرشح إيمانويل ماكرون مرشح الديمقراطيين.

وبحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، مدح مازوني المعروف بأغانيه السياسية المساندة للمترشحين، الدولة الفرنسية، مؤكدا في خلال كلمات الأغنية التي قاربت مدتها 5 دقائق أنه فرنسي ولا تسأله من أي جاء المهم أنه مواطن صالح يحب فرنسا منذ ولادته، مذكرا أن هناك الكثير من النجوم من الجالية المقيمة قد شرفوا فرنسا.

ودعا الفرنسيين من كل الأصول للتصويت، وقد سارع رواد موقع التواصل الاجتماعي إلى تداول الفيديو على نطاق واسع، وأطلقوا تعليقات ساخرة.