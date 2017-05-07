أخبار مصر- حمودة كامل

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة العقارات بنطاق أحيائهم؛ والصادر بشأنها قرارات ترميم أو إزالة، للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تمثيلها خطورة داهمة علي المارة بالطريق حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين.

وقام حي غرب – بناء علي تعليمات المحافظ – بمعاينة العقارات الصادر بشأنها قرارات ترميم وإزالة بشارعي الشمس والقطرية بمنطقة كرموز، وتم إحالة العقارات التي بعضها بها أجزاء شديدة الخطورة إلي مقاول الإزالة بالحي للبدء الفوري في إزالتها.

كما قامت محافظة الإسكندرية من خلال حي غرب بمعاينة مطلع كوبري 27 ميناء الإسكندرية بالقباري؛ حيث تبين وجود بعض الحفر بأرضية الكوبري بعد مطلع الكوبرى من شارع البيهقى تقاطع شارع مسجد القبارى، وسقوط بعض أجزاء الطبقة الخرسانية أسفل الكوبرى، وتم غلق مطلع الكوبرى من شارع البيهقى، بعد إبلاغ إدارة مرور غرب لحين اتخاذ اللازم نحو الإصلاح الفوري له، من خلال الشركة التى قامت بأعمال الإحلال والتجديد للكوبري.