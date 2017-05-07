اخبارمصر- شيماء صالح

تقدم ائتلاف دعم مصر بمقترحين تحت قبة البرلمان لمساعدة المواطنين المتعاملين بالبطاقات التموينية قبل دخول شهر رمضان وسد عجز الموازنة عبر الصناديق الخاصة.

وطالب رئيس الائتلاف النائب محمد السويدى اللجنة الاقتصادية بعقد اجتماع لدراسة المقترحين والخروج بمشروع قانون يقدم للتصويت أمام النواب.

وأوضح “السويدى” أن المقترح الأول هو تخصيص 10% من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين مباشرة للمواطن المصرى قبل دخول شهر رمضان الكريم، والاقتراح الثانى هو استقطاع 15% أخرى من الصناديق لسد عجز الموازنة كحل من البرلمان لأزمة سد عجز الموازنة العامة للدولة.

ولفت “السويدى” إلى أنه لا يسرى على مقترحه الصناديق الخاصة بالتأمينات والقوات المسلحة والبحوث العلمية