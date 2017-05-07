تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مستشفى طوارئ كفر سعد المركزى بمحافظة دمياط التي تعتبر مركزاً للطوارئ وحوادثالطرق تمهيداً لافتتاحها.

وأوضح ان هذه المستشفى تعتبر مركزا للطوارئ نظرالموقعها على الطريق الساحلى ، حيث تستقبل المستشفى من 20 إلى 30 حادثعلى مدار الشهر ، وتقدم خدمة الرعاية العلاجية العاجلة وخدمات الطوارئوحوادث الطرق وعمليات جراحة العظام والمخ والأعصاب والكسور والوجهوالفكين وجراحات التجميل والحروق.

وأضاف ان المستشفى تم تطويرها عن طريق الهيئةالهندسية للقوات المسلحة ، بتكلفة حوالي ٥١ مليون جنية انشاءات وتجهيزات طبية، حيث قامت الوزارة بتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية من خلال مناقصةبرلين.

ووجه الوزير بزيادة عدد الأطباء المقيمين ، وضرورة التعاقد مع مدرسينوأساتذة مساعدين من الجامعات المصرية، بالاضافة الى اعتماد المستشفىللمتدربين من الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية.

كما وجه بضرورة توفير الات جراحية لتخصصات العظام ، والمخوالأعصاب والأوعية الدموية ، والتي سوف يتم توفيرها مساء اليوم ، كما أبدى بعض الملاحظات فى أقسام المستشفى لتلافيها قبل الافتتاح.

ووجه بتوحيد قسم استقبال المستشفى نظرا لوجود قسمين لنفس الغرض ، وأمرباضافة 5 مونيتور ، كما وجه بعمل جميع الصيدليات بنظام الإمداد الدوائى معالادارة المركزية لشئون الصيدلية ، وتوفير بنك دم منفصل داخل المستشفى ،وتركيب جهاز أشعة مقطعية بالطوارئ.

جدير بالذكر أن المستشفى بها 38 سرير اقامه بالقسم الداخلى بالاضافة الى 11سرير عناية مركزة و 10 سراير استقبال ، وعدد 2 غرفة عمليات طوارئ ، و2غرفة عمليات كبرى بملحقاتها من التخدير والافاقة ، بالاضافة الى أقسام متكامل الأشعة والمعامل و التعقيم والمغسلة.







