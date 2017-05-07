القاهرة-اخبار مصر

تصدر بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، مرة أخرى قائمة مجلة فوربس لأغنى المليارديرات في العالم، في حين تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكثر من 200 نقطة.

وتقدر ثروة جيتس بـ87 مليار دولار، وقد تصدر قائمة فوربس لأربع سنوات متتالية، وقد كشف مؤسس مايكروسوفت، وأغنى رجل في العالم، عن عالكثير من تفاصيل حياته وتعامله مع أطفاله وغيرها، خلال مقابلة مع صحيفة ميرور البريطانية.

وقد اكد جيتس إنه لم يسمح لأطفاله بامتلاك هاتف محمول حتى بلوغهم 14 عاما من العمر، وليس هذا فقط، بل إنه يحدد مقدار الوقت الذي يمكن استخدام الهواتف فيه قبل الذهاب إلى السرير، لمساعدتهم على الخلود للنوم، كما أنه يحظر الهواتف الذكية أثناء تناول الطعام.