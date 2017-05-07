دمشق-أ ش أ

أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد بخروج المئات من مسلحي جبهة النصرة وذويهم من مخيم اليرموك جنوب دمشق إلى ريف إدلب.

وأضافت المصادر – حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – أن ذلك يأتي في إطار بدء المرحلة الثانية من اتفاق المدن الأربع بسوريا, والذي يقضي بإخراج المحاصرين من مضايا والزبداني وبردة إلى ريف إدلب, وإخراج المحاصرين من بلدتي كفريا والفوعة إلى مدينة حلب.

وأوضحت أن العدد الكلي للمسلحين وعائلاتهم ممن سيخرجون ضمن المراحل الثلاث للاتفاق يبلغ 2000 شخص, مؤكدة أن إخراج باقي المسلحين من المخيم سيستكمل خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن فصائل فلسطينية سوف تتمركز في مناطق داخل المخيم ستخليها جبهة النصرة, وتبلغ 40 % من مساحة المخيم, لتعود بعد ذلك إلى سيطرة الحكومة السورية.