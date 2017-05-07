اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ان تنويع المحافظ الاستثمارية أهم محاور تطوير القطاع العام.

وذكر أن الخطة التى تنفذها الوزارة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بدأت تؤتى ثمارها، والتى ظهرت فى نتائج العام المالى المنتهى فى 30/6/2016 بتحقيق الشركات صافى ربح بلغ 1.657 مليار جنيه، كما حققت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام طفرة فى الإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام المالى 2016/2017 بتحقيق صافى ربح بلغ 2.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى إحدى جلسات مؤتمر “بوتفوليو إيجيبت” لعام 2017 والذى عقد تحت شعار “اصطياد الفرص”، بحضور عدد من قيادات الاستثمار والتمويل. وحملت الجلسة عنوان “الاستثمار فى أصول الدولة والرهان على سوق المال”.

وأوضح أن خطة الإصلاح، التى بدأ تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، تستغرق 24 شهرًا، وتشمل عدة محاور منها الهيكلة الفنية والتكنولوجية وهيكلة محافظ استثمارات الشركات القابضة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التنظيمية والتشريعية.

وعن مدى تأثر الشركات بقرار تحرير سعر الصرف، أوضح أن بعض الشركات تأثرت إيجابا وحققت استفادة من خلال الأسعار التنافسية، بينما تأثرت شركات أخرى سلبًا خاصة تلك التى لديها قروض بالعملة الأجنبية أو تستورد مواد خام من الخارج.