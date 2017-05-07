الإسكندرية - أ ش أ

تنطلق غدا /الاثنين/ فاعليات الأسبوع الثاني لخطة شهر شعبان الدعوية بجميع مساجد الإسكندرية تحت عنوان “الوسطية” .

وأوضح الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الاحد أن الأسبوع الثاني سيشهد تنظيم مائة أمسية دينية لتوضيح خيرية الأمة كما وصفها (الله) في كتابه الكريم بقوله “وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا” .

كما تخصص القوافل الدعوية من الأسبوع الثاني من الخطة الدعوية لشرح خصائص الإسلام وأبرزها المرونة والتوازن والجمع بين العزائم والرخص في أداء التكاليف الشرعية ويختتم الإسبوع الثاني في درس الراحة بجميع المساجد تحت عنوان “قبول الآخر”.

وأكد العجمي أهمية تناول هذا الموضوع المهم, خاصة في هذه المرحلة والتي تتواكب مع موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان على مشروع تنظيم الفتوى, والذي يعد غاية في الأهمية لضبط العمل الدعوي واقتصاره على أهل الاختصاص من أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن قضية الوسطية تأتي ضمن أهم أولويات وزير الأوقاف التي يشدد عليها فى كل اجتماعاته بوكلاء الوزارة وفي لقاءاته مع الأئمة والدعاة لنشر الفكر الوسطي المستنير والبعد عن الغلو والتشدد وكذلك لفتح خطوط اتصال مع الشباب للوصول بهم إلى الطريق الصحيح.