اخبار مصر - هالة حربي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول العربية تأتي علي رأس اولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية ، مشيداً بعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل من الكويت والبحرين واللذان يمثلان احد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وقال ان زيارة الرئيس السيسي لكل من الكويت والبحرين تمثل خطوة هامة نحو احداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة مع البلدين الشقيقين .

ولفت الوزير الي ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 477.5 مليون دولار منها 419.4 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية و 58 مليون دولار قيمة الواردات من السوق الكويتي ، وتمثلت الصادرات المصرية الي الكويت في اجهزة وكابلات كهربائية ومنتجات غذائية متنوعة واثاث وتبغ وادوات ومستحضرات طبية وهياكل حديدية واحجار من رخام وفحم ، اما الواردات المصرية من الكويت شملت سيارات سياحية ومواد بتروكيماوية وهيدركسيد الصوديوم .

وحول الاستثمارات الكويتية في مصر اشار قابيل الي ان اجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 3 مليارات و 373 مليون دولار ، كما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة 1106 مشروعات حتي بداية العام الجاري 2017 شملت قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل العقاري .

واشار الوزير الي ان حجم التبادل التجاري مع البحرين بلغ 160.35 مليون دولار العام الماضي 2016 ،لافتا الي ان المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والاثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات كانت علي رأس قائمة الصادرات المصرية الي البحرين ، بينما تمثلت اهم الواردات المصرية من البحرين فى الزيوت النفطية ومنتجات بلاستيكية والالمنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب .

وحول الاستثمارات البحرينية في مصر اشار قابيل الي ان مملكة البحرين تحتل المرتبة رقم 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر علي مستوي العالم حيث تصل الاستثمارات البحرينية في مصر حتي نهاية عام 2016 الي 2.7 مليار دولار كما بلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات بحرينية الي 183 شركة .