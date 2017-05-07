القاهرة -أ ش أ

أكد سيد معوض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي, أن مواجهة النصر للتعدين غدا في الجولة ال`28 بمسابقة الدوري الممتاز, فارقة في مشوار الأهلي نحو الاحتفاظ باللقب.

وأوضح معوض أن الفوز بنقاط المباراة يضع فريق المقاصة صاحب المركز الثاني تحت ضغط, حيث أن فرق النقاط يصبح حينها 11 نقطة, وهو ما يأمل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري في تحقيقه.

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال تعثر المقاصة بهزيمته من بتروجيت, والتأكيد على صحوة الفريق وانتصاراته, فضلا عن رفع الروح المعنوية والاستعداد الجيد قبل بداية المشوار الإفريقي.

وأشار إلى أن دوافع لاعبي الأهلي كثيرة ومتعددة لهذه الأسباب, موضحا أن الجهاز الفني يعلم صعوبة الموقف وكثرة التحديات المقبلة, وهو ما يتم وضعه في الحسبان.

وختم مدرب الأهلي تصريحاته, قائلا إن فريق النصر للتعدين هو الآخر لديه حساباته الخاصة; نظرا لاحتياجه لتعديل موقفه في الدوري, وإن هذا الأمر يصعب من المواجهة, لكن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي لتحقيق الفوز .