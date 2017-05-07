الإسماعيلية - أ ش أ

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن القناة حققت اليوم الاحد رقما قياسيا بعبور 65 سفينة بحمولات 4 ملايين طن بضائع.

وأضاف مميش – في بيان له اليوم الاحد أن 35 سفينة عبرت قناة السويس ضمن قافلة الشمال بحمولة بلغت 2 مليون طن وكان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة ميرشن ميرسك بحمولة 200 ألف طن قادمة من ميناء روتردام بهولندا في طريقها إلى سنغافورا.

وضمت قافلة الجنوب 30 سفينة بحمولة بلغت 2 مليون طن وكان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة ريف بحمولة بلغت 198 ألفا و800 طن قادمة من ماليزيا فى طريقها إلى أسبانيا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس شهدت اليوم أيضا عبور سفينة الركاب (نورويجن جوي) التي تعد أحدث سفينة ركاب سياحية في العام والتي دخلت الخدمة في 4 مارس الماضى قادمة من جزيرة (كريت) اليونانية في طريقها إلى عمان وهي تحمل على متنها 3883 راكبا بجانب طاقم العمل البالغ 1821 شخصا وترفع علم جزر الباهامز ويبغ طولها 331 مترا وعرض 41 مترا بحمولة 183 ألف طن.