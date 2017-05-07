القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود غدا الاثنين طقس حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بالنسبة للبحر المتوسط مابين متر إلى متر ونصف والبحر الأحمر يكون ارتفاع الموج مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية بالنسبة للبحر المتوسط تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية والرياح السطحية بالنسبة للبحر الأحمر شمالية غربية .

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمي 37 والصغري 21 والاسكندرية العظمي 30 والصغري 19 وأسوان العظمي 39 والصغري 23