لندن -أ ش أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان, ومقره لندن, أن قوات النظام خرقت اتفاق تخفيف التصعيد الذي أبرم في أستانا قبل أيام, وشنت ما لا يقل عن 35

غارة على قرية الزلاقيات, وبلدتي اللطامنة وكفر زيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي لحماة.

وقال المرصد – اليوم الأحد – إن قوات النظام استخدمت أكثر من 260 قذيفة صاروخية ومدفعية, وألقت 25 برميلا متفجرا على عدد من القرى الواقعة في ريف حماة الشمالي.

وأضاف أن طيران النظام قصف حيي “القابون وتشرين” بدمشق وأطراف بلدة المحمدية بمنطقة المرج ومنطقة أخرى في بلدة كفر بطنا , كما تعرضت أماكن في منطقة مسحرة الكائنة في القطاع الأوسط في ريف القنيطرة لقصف من قبل قوات النظام.