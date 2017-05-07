القاهرة - أ ش أ

أعلن محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن اتحاد الصناعات يطلق غداً مبادرة “مصر تصنع”، في إطار دفع عجلة الإنتاج.

وأكد المهندس – على هامش الجولة التي نظمتها الغرفة اليوم الأحد بأحد مصانع الأجهزة الكهربائية – إن الصناعة المحلية صناعة قوية وقادرة على التنافس محلياً وعالمياً، نافياً ما تردد على أن الصناعة المصرية صناعة تجميع.

ولفت رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الصناعة تمثل “قاطرة النمو” خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى أن المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرة صنع في مصر التي ساهمت بشكل كبير في الترويج للعديد من المنتجات المحلية الصنع، والتى كانت غير مرئية للبعض.