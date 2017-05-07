أخبار مصر - غباشى خيرالله

أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بدء تنفيذ دورة تدريبية يستفيد منها 200 من العاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة أسبوعين بالتعاون بين المحافظة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وهيئة تنشيط السياحة وكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لتدريب العاملين فى مجال الخيالة والجمالة والباعة الجائلين وزيادة الوعى السياحى والقضاء على السلوكيات الخاطئة والتى تؤثر على إقبال السائحين سواء الأجانب أو العرب للمنطقة الأثرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بقاعة خوفو التابعة لمحافظة الجيزة بحضور الدكتور هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعى عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان .

وقال المحافظ أن إجمالى العاملين فى هذا المجال بالمنطقة الأثرية يبلغ 1400 عامل تم الإتفاق على عقد دورات تدريبية متتالية خلال الأيام المقبلة على أن تستكمل بعد شهر رمضان بحيث يستفيد من كل دورة 200 عامل .

وأكد المحافظ أن رفع وعى العاملين بقطاع السياحة بالمنطقة الأثرية يشكل موضوع حيوى وهام حيث تعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومى مشيراً أن الجيزة تحتوى على العديد من المعالم الأثرية والسياحية .

وأضاف أن تدريب العاملين بهذا القطاع يعد دعاية غير مباشرة للمعالم السياحية بمصر لافتاً أن السلوكيات الخاطئة من الباعة الجائلين بالمنطقة الأثرية بالهرم تؤثر بشكل سلبى مؤكداً على أهمية المتابعة على الطبيعة لآثار الدورة التدريبية وتحقيق أهدافها .

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الدورة التدريبية تأتى إنطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالهيئة للإسهام فى تنشيط حركة السياحة وتنمية مهارات التعامل مع هذه الفئة والنهوض بالحركة السياحية .

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الفترة التى أعقبت ثورة يناير 2011 أثرت بشكل مباشر بعد أن كانت مصر ضمن المرتبة 19 على مستوى العالم فى الإقبال السياحى وأننا نأمل أن تعود السياحة إلى سابق عهدها .

وأكد أن أهم السلبيات التى يجب معالجتها التحرش وإستغلال السائحين والنظافة والكتابة على المعالم الأثرية .

وأشار أن الفئات المستهدفة هى المناطق الشعبية والريفية المتاخمة للمناطق الأثرية وأصحاب المراكب واللنشات السياحية والجمالة والخيالة وتدور الأنشطة حول تنمية هذه المناطق ورفع الوعى السياحى للمقيمين بها.