لندن -أ ش أ

وصف والد مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية ابنته بأنها غير مناسبة لتكون رئيسا.

وقال جين ماري لوبان (88 سنة), في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية اليوم الأحد, إن ابنته مرشحة (الجبهة الوطنية) اليمينية المتطرفة لديها شخصية, ولكنها تحتاج أيضا إلى صفات أخرى”.

وأضاف” إنه عندما طرد من جبهة ابنته الوطنية بسبب معاداته للسامية فهو لا يريد أن تؤخذ انتقاداته لها على أنها “هجوم”.

وفتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ويتنافس على رئاسة فرنسا مرشحان هما ايمانويل ماكرون مؤسس حركة “إلى الأمام” الوسطية والذي حصل في الجولة الأولى على 24.1 % من الأصوات و زعيمة حرب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن التي فازت ب 21.3 %.

وتشير آخر استطلاعات الرأي التي نشرت الجمعة إلى تصدر إيمانويل ماكرون نوايا التصويت بين 61.5 و 63 % في مقابل ما بين 37 و 38.5 % لمارين لوبان.