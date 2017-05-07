اخبار مصر - وكالات

ينتمي تطبيق End Anxiety Hypnosis إلى متجر «أب ستور»، ويندرج تحت الفئة الطبية MEDICAL.

ويعمل التطبيق على تعليم مستخدمه كيفية تجنب القلق، وتحسين قدرته على الاسترخاء بعد الاستماع يومياً لمجموعة من الأصوات الهادئة التي تقترب من فكرة التنويم بالإيحاء، إضافة إلى أنه يحاول تغيير الأفكار التي تدور في اللاوعي لتقليل قلق المستخدم.

ويساعد التطبيق المستخدم في منع القلق الذي يتداخل مع العمل والنوم وشؤون الحياة. كما يساعده على الاستجابة للضغوط بشكل أكثر إيجابية عن طريق إعادة ضبط سلوكه.

وتمتد جلسات الاستماع الصوتي، التي يقدمها التطبيق، إلى نحو 30 دقيقة، حيث تنجح في تحقيق أهدافها خلال فترة تراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، وذلك وفقاً لمطوري التطبيق. ويمكن للمستخدم إعادة الاستماع إلى الجلسات وتكرراها أثناء الذهاب إلى النوم.

ويضم التطبيق، الذي يقدم نوعين من أدوات التحكم في الصوت، مجموعة من الخلفيات الموسيقية التي تجلب السلام النفسي، فضلاً عن احتوائه على أصوات موسيقية من الطبيعة للمساعدة على الاسترخاء.

وأجري آخر تحديث للتطبيق في منتصف فبراير الماضي، وبموجبه تم إطلاق الإصدار 3.7 الذي عمل على إجراء بعض التحسينات وإصلاح عدد من الثغرات البسيطة.

وكانت مراجعات المستخدمين للتطبيق عبر متجر «أب ستور» إيجابية جداً، حيث أكد المستخدمون أن التطبيق أعانهم على تقليل حالة القلق، والمساعدة على الاستغراق في النوم.