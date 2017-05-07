كابول- أ ش أ

لقى انتحاريان اثنان ينتميان إلى تنظيم داعش الإرهابي حتفهما إثر انفجار ستراتهما الانتحارية قبل أن يتمكنا من استهداف قوات الأمن الأفغانية.

ومن جانبها, أفادت قيادة الشرطة المحلية في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان, حسبما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأحد, أن الحادث وقع في منطقة آشين أمس حيث كانت القوات الأفغانية مشغولة بعمليات التطهير الأمنية لملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية في منطقة مامند دارا.

وأوضحت الشرطة في بيان اليوم الأحد إن الانتحاريين كانا يتطلعان إلى الاقتراب من قوات الأمن الأفغانية ثم تفجير ستراتهما الانتحارية ولكنهما قتلا على الفور بعد أن انفجرت متفجراتهما قبل الأوان.

ولم يعلق الموالون للجماعات الإرهابية على الحادث حتى الآن.

وقد بدأت عمليات التطهير الأمنية المعروفة باسم “عمليات حمزة” منذ ما يقرب من شهر واحد ردا على التهديدات المتزايدة التي يشكلها الموالون لتنظيم داعش في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.