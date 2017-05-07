بريطانيا-أ ش أ

عبرت الممثلة الأيرلندية دنيس جوف عن رغبتها في المشاركة في عمل فني كوميدي لتميزها في آداء هذا النوع من الأعمال.

وأوضحت الممثلة الايرلندية- 38 عاما – أنها لم ترشح من قبل للمشاركة في هذا النوع من الأعمال الفنية،بالرغم من أن كاتب السيناريو الأمريكي المشهور جون ريدلي يرغب في تقديمها في عمل رومانسي كوميدي، حسبما أفاد موقع مجلة “استايلست” البريطانية.

ولفتت دنيس إلى أنها تحرص على أن تقدم رسالة للجمهور من خلال كل عمل تقدمه،وهي لا تريد المشاركة في عمل فني حبا في الظهور والتواجد.

وأكدت دنيس أنها أمضت وقتا طويلا لتصبح ممثلة معروفة،كما يمكن أن تأخذ راحة من العمل لبضعة شهور إذا كانت” قادرة ماديا علي ذلك علي الرغم من أن لديها الكثير من الأعمال لتشارك فيها خلال العام القادم.