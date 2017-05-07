نفى المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ادلائه بتصريحات استعداد اثيوبيا لبدء ملئ خزان سد النهضة خلال يوليو 2017.

وأوضح حقيقي أن موقع “صدي البلد” وعددا من المواقع الالكترونية نشرت اليوم تصريحات منسوبة له تناولت هذا الموضوع .

وأشار الى انه يمكن الرجوع الي المداخلة الهاتفية التي تحدث فيها الى “اون تي في” صباح اليوم والمنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة في هذا الخصوص.