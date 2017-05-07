القاهرة - أ ش أ

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، حصيلة الإقرارات الضريبية لعام 2016، والتي بلغت 21.3 مليار جنيه، كما بلغ عدد الإقرارات نحو مليونين و391 ألفا و230 إقراراً.

وأضاف الوزير – خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام والمقدمة عن أرباح عام 2016 – أن عدد الإقرارات المقدمة العام المالى الماضى بلغ مليونين و372 ألفاً و187 إقراراً، وبلغت الحصيلة منها 15 ملياراً و223 مليون جنيه؛ ما يعني ارتفاع حصيلة الإقرارات بنسبة 40%.

ويبدأ الموسم الضريبي في أول يناير من كل عام، وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعية، و30 أبريل للأشخاص الاعتبارية والشركات.

وذكر الجارحي أن الحصيلة الإجمالية للضرائب بالجهات السيادية (البنك المركزي وقناة السويس والهيئة العامة للبترول) بلغت 291.13 مليار جنيه خلال فترة الـ 10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 100.5% من الربط المستهدف.