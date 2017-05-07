القاهرة - أ ش أ

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، مستشفى القلب وحمد العام للوقوف على حالات المرضى والمصابين فى حوادث من أفراد الجالية المصرية، وتوعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا لقانون الدولة.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، من المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أشار فيه إلى أنه قام بزيارة مستشفى القلب وحمد العام، حيث تمت زيارة بعض حالات من المرضى والمصابين في حوادث سير، ويتلقون العلاج، وحاليا هم في فترة النقاهة، وتم توعيتهم بحقوقهم العمالية والطبية خلال فترة العلاج وبعدها طبقا للقانون القطرى، وتم تزويدهم بأرقام هواتف المستشار العمالى ومكتب التمثيل العمالى، للتواصل فى ما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى، وأبدى المرضى ارتياحهم التام بتلك الزيارة، وتم تقديم تمنيات الوزير بالشفاء العاجل.

وأوضح أن المواطنين الذين تم زيارتهم هم: (ع.أ.م.م.ب) كان قد اصيب فى حادث سيارة، و(أ.إ.خ) وقع من على سقالة بمقر العمل ، وصاحب العمل غير مقصر معه فى الرعاية والعناية الصحية والمادية والاجتماعية وقد تم التأكيد له أن حقوقه مصانة بموجب القانون.

كما شملت الزيارة (أ.ح.م) أصيب بألم في الصدر، وجاري عمل قسطرة له لمعرفة ما به بالتحديد وإجراء اللازم له، و(ح.أ.أ) كان في زيارة ابنه، ويعاني من الفشل الكلوي ويقوم

بعمل غسيل، وتم إجراء قسطرة له وسوف يغادر المستشفى خلال أيام، و(م.ف.ع) بالمعاش وشريك فى شركة لمعالجة الصدا، وتم زرع كلى له، كما تم إجراء جراحة استئصال كيس

من الكلى الأخرى.

وامتدت الزيارة إلى (م.م.أ.) يعاني من خراج وصديد وتم إجراء عملية جراحية له ويتماثل للشفاء، ويرغب فى القيام بعمرة وقد تم التواصل مع رابطة اتحاد المصريين التى لديها

عدد كبير من المتبرعين بعمرات ووعدت بتنفيذ طلب المواطن، وتم نقل تمنيات الوزير لهم بالشفاء العاجل.