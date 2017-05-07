القاهرة-أ ش أ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام 803 آلاف طن قمح محلي منذ فتح باب التوريد منتصف أبريل الماضي, مقابل 864 ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم/الأحد – إلى أن لجان الفرز رفضت 2003 أطنان بسبب انخفاض درجات النظافة والشوائب.

وبحسب اشتراطات توريد الاقماح المحلية, ترفض لجان الفرز استلام أقماح أقل من 22.5 درجة نظافة للمحافظة على نوعية الدقيق المنتج والمخصص لإنتاج الخبز المدعم .وارتفع معدل التوريد اليومي ليسجل 105 آلاف طن أمس.