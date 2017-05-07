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نجح فريق من المهندسين الطبيين بجامعة نيوكاسل البريطانية من اختراع يد صناعية بمهارة جديدة وهي القدرة على الرؤية.وقد تم تجهيز اليد الإلكترونية بكاميرا يمكنها التقاط صور فورية للكائنات التي أمامها وتقييم شكلها وحجمها، كما يمكنها تأدية مجموعة من الحركات في اليد.

ويأمل الفريق بأن تفتح هذه اليد الصناعية عهدا جديدا فيما يخص الأيدي والأطراف الصناعية التي تعمل بشكل أفضل من أي شيء متاح اليوم، مما قد يسمح حينها بإمكانية الوصول إلى الأشياء بشكل تلقائي دون تفكير.

ويمكن لليد الجديدة رؤية الكائنات والتفاعل معها بحركة رشيقة واحدة، حيث ترى اليد الكائن الذي أمامها وتختار ما هو الأكثر ملاءمة للفهم وترسل الإشارة، كل ذلك في غضون أجزاء من الألف من الثانية، وهي أسرع بعشر مرات من أي طرف صناعي آخر موجود حالياً في السوق.