القاهرة - أ ش أ

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أهمية الدور الذي تقوم به الحركة النقابية العربية في الفترة الحالية.

كما أكد الوزير – خلال لقائه مع وفد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان – على ضرورة زيادة هذا الدور، بهدف إيجاد فرص عمل للشباب العربي للحد من مشكلة البطالة، فضلاً عن حماية ورعاية حقوق العمال، وتحقيق مناخ عمل مستقر بجميع الدول العربية.

وأشاد سعفان بالتعاون بين مصر ولبنان في شتى المجالات، واهتمام وزارة العمل، واتحاد النقابات اللبناني برعاية العاملين المصريين بلبنان.