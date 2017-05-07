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طور العلماء بجامعة فرايبورغ الألمانية مادة جديدة “مضادة للماء” قد تجعل الملابس قادرة على إصلاح نفسها في حال تعرضت للتمزق، وكل ما يجب القيام به هو

سكب الماء على المنطقة الممزقة فقط.

ويتوقع الباحثون استخدام هذا الابتكار في مجموعة من التطبيقات، بما في ذلك الأدوات الطبية ونوافذ السيارات ذات التنظيف الذاتي.

وعثر الباحثون على هذه المادة في جلود الثعابين والسحالي مشيرين الى امكانية تغليف الألبسة بهذه المادة المبتكرة، بحيث يمكنها إصلاح نفسها ببساطة عند تمزقها، عبر غسلها.