أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلنت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان اليوم الأحد عن انتهاء طلبة 12 جامعة مصرية في مبادرة الرائد الجامعي، من إعداد الأبحاث الكمية والنوعية المطلوبة منهم، وأن مجلس السكان بصدد مناقشة هذه النتائج فى الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، وذلك في ضوء منهجية العمل للإرتقاء بالخصائص السكانية، من خلال الخطة القومية لرفع الوعى الصحى والمجتمعى.

وأوضحت أنه بالفعل قد تم ربط خطط السكان فى المحافظات بمخرجات البحث العلمى ذات الارتباط الإحصائى بخفض معدلات المواليد والتى تضم إتاحة الخدمات الصحية، وتوفر وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء والتمريض لكل 1000 مواطن، والاهتمام بتعليم المرأة وإتاحة فرص العمل لها فى القطاعين العام والخاص للحد من الفقر، وتوفير كوادر من المتخصصين فى أنظمة العمل المختلفة، ومد شبكات الصرف الصحي لكل القرى وكذلك المياه الصالحة للشرب، وزيادة فترة التعليم المهنى من 3 إلى 5 سنوات، وخفض معدلات وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات.