السويس - أ ش أ

شهد ميناء سفاجا مغادرة العبارة “القاهرة” وتحمل 205 ركاب وشاحنة و8 سيارات، والسفينة “بوسيدون اكسبريس” وتحمل 205 ركاب و103 شاحنات و6 سيارات، والسفينة “الحرية” وتحمل 83 شاحنة.

وأكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع بجنوب سيناء شهد استقبال العبارة “ايلة” وتحمل 451 راكبا منهم 88 معتمرا و2 باص عمرة و9 سيارات و2 باص جيت، والسفينة “بريدج” وتحمل 8 برادات و13 تريلا، وغادرت العبارة “سينا” وتحمل 38 راكبا وبرادين و16 تريلا.