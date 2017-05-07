القاهرة -أ ش أ

ينظم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية حفلا لأحدث فرق المركز “الكف “الأسواني على مسرح الضمة التابع للمركز مساء الخميس المقبل.

وتقدم فرقة”الكف”الأسواني مجموعة من المواويل التي تصف أحوال العاشقين وبعض المواضيع الإجتماعية والبيئية في الحياة بشكل ارتجالي بديع من أعضاء الفريق الشباب،بالإضافة إلى باقة من أغاني الفن الجعفري من مدينة أسوان .

تهدف فرقة”الكف”الأسواني منذ انضمامها للمصطبة لإحياء فن مصري قديم هو فن الكف الصعيدي الذي يعد أصعب الفنون الشعبية التي تعود إلى الفراعنة.