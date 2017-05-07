القاهرة - أخبار مصر

صعدت البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد – أول جلسات الاسبوع – بدعم من مشتريات الأجانب، في المقابل مالت تعاملات المصريين صوب البيع.

على صعيد حركة المؤشرات، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.11 % ليبلغ مستوى 12723.36 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.47 % مسجلاً 2041.62 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.05 % مسجلاً 11859.21 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.66 % ليبلغ مستوى 595.94 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.53 % ليبلغ مستوى 1367.3 نقطة.