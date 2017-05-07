كانو- أ ف ب

اكدت الرئاسة النيجيرية الافراج عن أكثر من ثمانين من تلميذات شيبوك في اطار عملية تبادل سجناء السبت، بعد اكثر من ثلاثة أعوام على خطفهن من قبل جماعة بوكو حرام الجهادية.

وذكر مصدر عسكري ان “ثمانين على الاقل من فتيات شيبوك” نقلن الى بانكي على الحدود مع الكاميرون في شمال شرق نيجيريا، موضحا أنهن نقلن في عربات من غابة بدون مواكبة عسكرية، وتم ايواؤهن في مساكن العسكريين على أن ينقلن بالطائرة الى مايدوغوري (عاصمة ولاية بورنو) الاحد.

وكانت نيجيريا أحيت بحزن في منتصف ابريل الذكرى الثالثة لخطف أكثر من مئتي فتاة في 2014 من قبل بوكو حرام.