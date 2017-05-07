باريس - د ب أ

عزز موناكو صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه على نانسي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما امس السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم .

وشهدت أيضا منافسات هذه الجولة فوز جانجون على ديجون 4 / صفر وميتز على ليل 2 / صفر وكان على تولوز 1 / صفر وتعادل لوريان مع آنجيه 1 / 1.

وسجل أهداف موناكو توبياس باديلا، لاعب نانسي، بالخطأ في مرماه بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 40 واختتم توماس ليمار أهداف موناكو في الدقيقة 86.

ورفع موناكو رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد نانسي عند 32 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز جانجون على ديجون 4 / صفر.

وسجل أهداف جانجون جيمي برياند (هدفين) في الدقيقتين الرابعة و64 ويانيس ساليبور (هدفين) في الدقيقتين 55 و59 من ركلة جزاء.

ورفع جانجون رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ديجون عند 33 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز ميتز على ليل بهدفين نظيفين سجلهما جورج مانجيك ورونو كوهاد في الدقيقتين 36 و55.

ورفع ميتز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ليل عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، انتزع كان فوزا صعبا من تولوز بهدف دون رد سجله إيفان سانتيني في الدقيقة 58.

ورفع كان رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد تولوز عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام ميتز.