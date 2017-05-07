القاهرة- أ ش أ

تحيي منظمة الصحة العالمية أسبوع الأمم المتحدة الرابع للسلامة علي الطرق خلال الفترة من 8 – 14 مايو 2017 تحت شعار “إحرص على إنقاذ الأرواح : هدئ السرعة”،ويسلط الضوء على مخاطر السرعة، واتخاذ التدابير للتصدي لهذه المخاطر المرتبطة بالوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق.

ويلقي نحو 1.25 مليون شخص حتفه كل عام على الطرق في العالم، و 20 إلى 50 مليونا من الأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لإصابات تؤدي الي العجز جراء تلك الحوادث .

وتشير الدراسات إلى أن 40 – 50 % من السائقين عادة ما يتجاوزون حدود السرعة المحددة.

ويعتبر أسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة على الطرق حدثا عالميا يتم تنظيمه في مختلف أنحاء العالم ليكون بمثابة منتدى لتحسين السلامة على الطرق لمئات الملايين من الأشخاص ممن يمشون على الطرق يوميا.