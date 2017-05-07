اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر الكاتب الصحفى فوزى مخيمر الكاتب بجريدة الاخبار ان قانون الاستثمار الجديد ضرورة لجذب الاستثمار الى جانب التشديد على الاستقرار وتوفير الامن اضافة الى زيادة وعى المواطن باهمية الاستثمار لتحسين وضعه المعيشى ، وحول زيارة الرئيس السيسى لدولتى البحرين والكويت اكد ان الدائرة العربية هى اول دوائر الانتماء المصرى والزيارة تاتى فى اطار العلاقات الثنائية المميزة والعميقة مع دول الخليج وردا على الشائعات التى اثيرت حول توتر هذه العلاقات والزيارة للبحرين رسالة واضحة لقوى اقليمية وهى ايران الذى ابدت اطماع فى دولة البحرين على مدار سنوات بان امن الخليج من الامن القومى المصرى

واشاد الكاتب بجريدة الاخبار فى ضوء تحليله لاخبار صحف القاهرة الصادرة الاحد ببرنامج صباح الخير يا مصر بالتنسيق بين وزارتى الخارجية والرى فى تحسين العلاقات مع دول حوض النيل والحفاظ على الامن المائى المصرى وتشجيع الاستثمارات المصرية فى هذه الدول ، واكد ان عيون الشعب تراقب اداء اعضاء البرلمان ولايصح ان يتغيبوا عن حضور الجلسات والذى تسبب فى عدم اكتمال النصاب القانونى لعدد لاعضاء الضرورى لمناقشة اى قانون او اى طلبات مقدمة من الاعضاء لاكثر من اربع مرات واكد ان تاخير القوانين يعوق الانجاز التنفيذى فى كثير من المجالات والخدمات التى تهم الجمهور

وحول الانتخابات الرئاسية فى فرنسا بجولتها الثانية والاخيرة اكد الكاتب الصحفى فوزى ان استطلاعات الرأى تؤكد فوز ايمانويل ماكرون بالمنصب بالرغم من حرب الشائعات التى تقوم بها المنافسة مارى لوبان واكد ان فرنسا من الديمقراطيات العريقة فى العالم وهى تشهد معركة انتخابية حقيقية ونزيهة واكد ان ضبط زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة لن تتم بالشكل المطلوب بسبب التحايل من اصحاب المدارس والموظفين المراقبين لمنعها واشار الى مشاركة الانتهاء من المتحف المصرى الكبير فى تنشيط السياحة لمصر وتمنى اضافة الاراضى بجانب المتحف المصرى بالتحرير الى حرم المتحف كرافد للعرض المفتوح بالمتحف

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا