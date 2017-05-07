باريس -أ ش أ

أوضح الدكتور / ألبير كلود كومون/ رئيس المعهد العلمي الفرنسي للطب التجانسي أن نقص المياه في الجسم و الأملاح المعدنية يجعل الإنسان يشعر بقشعريرة قوية وتقلص عضلي لا إرادي , و هو ما يشير إلى حاجة الجسم إلى الترطيب السريع .

وأشار الطبيب الفرنسي الى أن أفضل الطرق السريعة لعلاج هذه الحالة هو شرب خليط يتكون من لتر ماء مضافا إليه ثلاث ملاعق صغيرة من السكر و معلقة صغيرة من الملح , مع استلقاء الشخص في مكان رطب و به مروحة , مع تغطية الجسم بعدة مناشف باردة و رطبة ..

وفى حالة أستمرار هذه الحالة أكثر من ساعة و زيادة في الشد العضلي فيجب على الفور استشارة الطبيب .

والجدير بالذكر أنه في بعض حالات نقص ترطيب الجسم يكون مصاحبا بالغثيان و الدوار وبارتفاع في درجة الحرارة و صداع في الرأس .