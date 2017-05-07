القاهرة - اخبار مصر

تقام اليوم الاحد 3 مباريات ضمن الاسبوع الـ 28 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم تجمع الزمالك والمقاولون العرب فى التاسعة مساء على استاد بتروسبورت وأسوان وسموحة فى السادسة مساء على استاد أسوان وطنطا والإسماعيلى فى الرابعة إلا ربعا عصرا باستاد طنطا .

كما سيشهد غدا 4 مواجهات تضم الأهلى والنصر للتعدين فى السادسة والربع مساء والداخلية وإنبى فى الرابعة إلا ربع عصرا وفى نفس التوقيت يواجه الاتحاد فريق الشرقية وفى الثامنة والنصف مساء يلتقى المصرى وادى دجلة ويختتم الأسبوع بمباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش فى السابعة مساء.

المقاولون العرب والزمالك

يسعى كل فريق يسعى للفوز بنقاط المباراة حيث يسعى الزمالك فى استعادة الثقة تحت قيادة مديره الفنى البرتغالى إيناسيو ويأمل في العودة للانتصارات .

حيث يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 48 نقطة حصدها من 27 مباراة وشهدت آخر مواجهاته التعادل امام الإسماعيلى وطنطا وسبقها الفوز على المصرى والجيش بعد 5 هزائم متتالية .

ويأمل في تحقيق الفوز حتى يضمن البقاء بالمركز الثالث الذى يطارد عليه المصرى وسموحة بنفس الرصيد وهو 44 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة .

وذلك بعدما فقد الأبيض المنافسة على المركز الثانى الذى يحتله المقاصة .

زأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو, قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة المقاولون العرب .

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كل من “شيكابالا” وباسم مرسى بعد حصولهما على راحة من جانب المدير الفني للفريق الأبيض.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد الشناوي ومحمود (جنش) في حراسة المرمى, طارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقي السعيد وصلاح (ريكو) وأحمد جعفر ومحمد ناصف ومحمود (دونجا) وأيمن حفني وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وستانلى ومايوكا وعلي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم ومصطفى فتحي.

ينما يدخل المقاولون اللقاء بقيادة مديره الفنى محمد عودة محتلا المركز الـ 11 رصيد 34 نقطة حصدها من 27 مباراة وشهدت آخر مواجهاته 3 تعادلات أمام المصرى وإنبى وسموحة وسبقها الفوز على النصر للتعدين ويسعى للفوز هو الآخر بنقاط المباراة للثأر من هزيمته فى الدور الاول بثلاثية نظيفة وحتى يتقدم خطوة فى جدول المسابقة .

ويدير لقاء الزمالك والمقاولون الحكم محمد معروف ويعاونه محمود أبوالرجال, وسامي هلهل, والحكم الرابع محمود ناجي .

طنطا والإسماعيلى

وعلى استاد طنطا يواجه طنطا فريق الإسماعيلى فى مباراة ستكون قوية من الطرفين بالرغم من الفروق الفنية لصالح الإسماعيلى الذي يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة .

بينما يسعى طنطا للهروب من دوامة الهبوط، حيث يدخل اللقاء محتلا المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة وشهدت آخر مواجهاته هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة امام الإنتاج الحربى ولذلك ليس أمامه بقيادة مديره الفنى خالد عيد إلا الفوز او التعادل على الأقل .

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد أبوخاطر لادارة لقاء طنطا و الإسماعيلي , ويعاونه أحمد مصطفى, وحسين يوسف, والحكم الرابع سيد حودة ..

أسوان فريق سموحة

وعلى استاد أسوان يواجه أسوان فريق سموحة فى مباراة ستكون عصيبة من جانب أسوان المهدد بشبح الهبوط، حيث يدخل اللقاء محتلا المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة وكانت آخر نتائجه الهزيمة بثنائية أمام المقاصة ولن يكون أمامه إلا اللعب على الفوز فى جميع المباريات من اجل النجاة من الهبوط .

بينما يدخل سموحة اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 44 نقطة ومتساويا مع المصرى الذى يحتل المركز الرابع وله مباراة مؤجلة وشهدت آخر مواجهاته 4 تعادلات بعد الفوز على الزمالك .

ويحول بقيادة مديره الفنى مؤمن سليمان الفوز بنقاط المباراة حتى يستمر فى المربع الذهبى بعدما ذاق طعم المشاركة فى الكونفيدرالية ودخول دورى المجموعات.

ويدير مباراة أسوان و سموحة الحكم سمير عثمان, ويعاونه ضياء السكران ووائل مصطفى, والحكم الرابع سيد محمد أحمد .

تقام اليوم الاحد 3 مباريات ضمن الاسبوع الـ 28 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم تجمع الزمالك والمقاولون العرب فى التاسعة مساء على استاد بتروسبورت وأسوان وسموحة فى السادسة مساء على استاد أسوان وطنطا والإسماعيلى فى الرابعة إلا ربعا عصرا باستاد طنطا .

كما سيشهد غدا 4 مواجهات تضم الأهلى والنصر للتعدين فى السادسة والربع مساء والداخلية وإنبى فى الرابعة إلا ربع عصرا وفى نفس التوقيت يواجه الاتحاد فريق الشرقية وفى الثامنة والنصف مساء يلتقى المصرى وادى دجلة ويختتم الأسبوع بمباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش فى السابعة مساء.

المقاولون العرب والزمالك

يسعى كل فريق يسعى للفوز بنقاط المباراة حيث يسعى الزمالك فى استعادة الثقة تحت قيادة مديره الفنى البرتغالى إيناسيو ويأمل في العودة للانتصارات .

حيث يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 48 نقطة حصدها من 27 مباراة وشهدت آخر مواجهاته التعادل امام الإسماعيلى وطنطا وسبقها الفوز على المصرى والجيش بعد 5 هزائم متتالية .

ويأمل في تحقيق الفوز حتى يضمن البقاء بالمركز الثالث الذى يطارد عليه المصرى وسموحة بنفس الرصيد وهو 44 نقطة ولكل منهما مباراة مؤجلة .

وذلك بعدما فقد الأبيض المنافسة على المركز الثانى الذى يحتله المقاصة .

زأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو, قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة المقاولون العرب .

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كل من “شيكابالا” وباسم مرسى بعد حصولهما على راحة من جانب المدير الفني للفريق الأبيض.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد الشناوي ومحمود (جنش) في حراسة المرمى, طارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقي السعيد وصلاح (ريكو) وأحمد جعفر ومحمد ناصف ومحمود (دونجا) وأيمن حفني وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وستانلى ومايوكا وعلي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم ومصطفى فتحي.

ينما يدخل المقاولون اللقاء بقيادة مديره الفنى محمد عودة محتلا المركز الـ 11 رصيد 34 نقطة حصدها من 27 مباراة وشهدت آخر مواجهاته 3 تعادلات أمام المصرى وإنبى وسموحة وسبقها الفوز على النصر للتعدين ويسعى للفوز هو الآخر بنقاط المباراة للثأر من هزيمته فى الدور الاول بثلاثية نظيفة وحتى يتقدم خطوة فى جدول المسابقة .

ويدير لقاء الزمالك والمقاولون الحكم محمد معروف ويعاونه محمود أبوالرجال, وسامي هلهل, والحكم الرابع محمود ناجي .

طنطا والإسماعيلى

وعلى استاد طنطا يواجه طنطا فريق الإسماعيلى فى مباراة ستكون قوية من الطرفين بالرغم من الفروق الفنية لصالح الإسماعيلى الذي يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة .

بينما يسعى طنطا للهروب من دوامة الهبوط، حيث يدخل اللقاء محتلا المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة وشهدت آخر مواجهاته هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة امام الإنتاج الحربى ولذلك ليس أمامه بقيادة مديره الفنى خالد عيد إلا الفوز او التعادل على الأقل .

واختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد أبوخاطر لادارة لقاء طنطا و الإسماعيلي , ويعاونه أحمد مصطفى, وحسين يوسف, والحكم الرابع سيد حودة ..

أسوان فريق سموحة

وعلى استاد أسوان يواجه أسوان فريق سموحة فى مباراة ستكون عصيبة من جانب أسوان المهدد بشبح الهبوط، حيث يدخل اللقاء محتلا المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة وكانت آخر نتائجه الهزيمة بثنائية أمام المقاصة ولن يكون أمامه إلا اللعب على الفوز فى جميع المباريات من اجل النجاة من الهبوط .

بينما يدخل سموحة اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 44 نقطة ومتساويا مع المصرى الذى يحتل المركز الرابع وله مباراة مؤجلة وشهدت آخر مواجهاته 4 تعادلات بعد الفوز على الزمالك .

ويحول بقيادة مديره الفنى مؤمن سليمان الفوز بنقاط المباراة حتى يستمر فى المربع الذهبى بعدما ذاق طعم المشاركة فى الكونفيدرالية ودخول دورى المجموعات.

ويدير مباراة أسوان و سموحة الحكم سمير عثمان, ويعاونه ضياء السكران ووائل مصطفى, والحكم الرابع سيد محمد أحمد .