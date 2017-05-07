اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد ابراهيم رمضان احد المشاركين فى نماذج المحاكاة التى اجريت فى مؤتمر الشباب الاخير الذى تم فى مدينة الاسماعيلية وهو من شباب المكتب الفنى لوزير المالية انه كان يمثل مستشار لرئيس الوزراء ونائب لرئيس الوزراء فى نموذج المحاكاة ويعمل فى الاجهزة الرقابية المنوطة بمراقبة الفساد والقضاء عليه اضافة الى وضع الموازنة العامة للدولة وكيفية احكام الرقابة على تنفيذها واشار الى مناقشتهم لكيفية اعادة توزيع مؤسسات فى الدولة على الوزارات المسؤولة وكيفية ادارتها ومنها مثلا المستشفيات الجامعية وضرورة الحاقها بوزارة الصحة وليس للجامعات واشاد بفرصة المؤتمر الشبابى وحضور الرئيس السيسى وكبار مسؤولى الدولة وفرصة الاستماع لاراء الشباب واقتراحاتهم لحل المشاكل بشكل مباشر ومتابعاتهم لتنفيذ التوصيات

بينما ذكرت يمنى فيصل وهى خريجة كلية تجارة باللغة الانجليزية انها فى نموذج المحاكاة كانت تمثل مستشار يرصد المعوقات الخاصة بسرعة الانجاز فى المجتمع فكانت اكثر المشاكل التى تصدت لحلها الازدحام فى الشارع المصرى بسبب المرور اضافة الى زيادة عدد المواطنين مما يؤثر على سرعة وصول الموظفين لاماكن العمل اضافة الى المتعاملين معهم وهو مايؤدى ايضا لبطئ حركة التجارة اضافة الى تعويق سرعة انجاز العمل واصدار التراخيص واكدت تصدرها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية حصولها على التراخيص وعمل تكامل بينها لاختيار الافضل

واضافت نيرفين ابو بكر والحاصلة على بكالوريوس علم الحاسوب فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد انها كانت تمثل وزارة التجارة الداخلية و اهتمت بتمثيل اتحاد الغرف التجارية وكيفية تعامله مع الجهات الرسمية وكيفية الترويج للمنتج المصرى ونشر الوعى بين التجار للقضاء على رفع الاسعار ومساعدة المواطنين على تخفيض الاستهلاك واختيار المنتج المحلى ، اضافة الى المساعدة على تنظيم المعارض التجارية فى المحافظات المختلفة لتنشيط التجارة واشارت الى ضرورة وضع قاعدة بيانات خاصة باسماء التجار فى مصر وبعض الدول الافريقية وعناوينهم الواعدة لسرعة التواصل بينهم والقدرة على التبادل التجارى واكدت ان المؤتمر كان فرصة لطرح كل الاسئلة امام الرئيس بشفافية كامة ودون انتقاء

بينما قالت هدى احمد وهى باحث اقتصادى فى التمثيل التجارى واحدى المشاركات فى نماذج المحاكاة انها مثلت رجال التمثيل التجارى فى الخارج فى فحص الاتفاقيات التجارية الخارجية ورصد نقاط القوة والضعف فيها واسباب انخفاض الميزان التجارى المصرى مقارنة بالدول التى نتعامل معها وتقدمت بتوصيات منها تطوير الاسطول البحرى التجارى وزيادة مراكز التمثيل التجارى فى عدد من الدول الافريقية والاسواق التجارية الواعدة للبضائع والمنتجات المصرية

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا