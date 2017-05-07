باريس- وكالات

بدأ الفرنسيون الإدلاء باصواتهم اليوم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

تصدر ماكرون (39 عاما) وهو وزير سابق للاقتصاد الدورة الأولى وتتوقع استطلاعات الرأي فوزه في الدورة الثانية بما بين 61,5 و63%. أما لوبان (48 عاما) المعارضة للهجرة وللعولمة فيتوقع أن تحصل على ما بين 37 و38,5%.

وكان التصويت قد بدأ أمس السبت في بعض القنصليات الفرنسية بالخارج و كذلك في عدد من أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا مثل جويانا في أمريكا الجنوبية و”سان بيير وميكلون” بالقرب من الساحل الشرقي لكندا، وفي بولينزيا الفرنسية في جنوب المحيط الهادي.

ويبلغ عدد المواطنين المسجلين على القوائم الانتخابية 47.58 مليون من بينهم أكثر من 1.3 مقيمين في الخارج، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية في فرنسا 66546 مركزا، وينتهي التصويت في السابعة مساء في بعض المدن بينما تغلق اللجان في بعض المدن الكبرى من بينها العاصمة في الثامنة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث حشدت فرنسا، إلى جانب قوة “سانتينال” العسكرية (7 الاف جندي) أكثر من 50 ألف فرد للشرطة والدرك لتأمين الاقتراع من بينهم 12 ألف في العاصمة باريس وحدها و ذلك بناء على توجيهات الرئيس فرانسوا اولاند بتعبئة كافة الإمكانات لمواجهة أي أخطار إرهابية أوهجمات إلكترونية محتملة.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الجزئية بشكل تدريجي مساء اليوم خلال عملية فرز الأصوات وصولا إلى النتيجة النهائية التي ستعلنها وزارة الداخلية.