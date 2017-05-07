اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح الدكتور على الادريسى استاذ الاقتصاد ان المستثمر كان يعانى من صعوبة استخراج رخص المشروعات من اكثر من سبع جهات واكد ان المجلس الاعلى للاستثمار والذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يقوم منذ تشكيله بمنع التجاذبات فى جهات الترخيص وتناقضها وتعطيلها العمل ، واكد ان رجال الاقتصاد كانوا ينتظرون إصدار قانون الاستثمار منذ اكثر من عامين لانه سيمهد المناخ المناسب للاستثمار ولاصدار حزمة اخرى من التشريعات الضرورية بجانبه لنجاح اقامة المشروعات ومنها قانون الافلاس

واضاف الدكتور على الادريسى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الحافز الخاص بالاستثمار يجب ان يطبق فى المناطق النائية او فى صناعات التكنولوجيا لتشجيع المستثمرين لضمان نجاح مشروعاتهم ، واكد ان الائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على اصدارها لانها الخطوات التنفيذية للتنفيذ فى ارض الواقع ولاتحتاج لموافقة مجلس النواب الذى وافق على القانون وبنوده ، واكد ان قضية الشباك الواحد صعب تنفيذها ويجب ان نعترف بذلك وسيشكل مجلس خدمة المستثمرين الذى سيعمل على تقديم الخدمة فى اسرع وقت بالربط الالكترونى وهيئة الاستثمار مطالبة بتدريب الموظفين على عمليات الميكنة وسرعة اصدار الاوراق

واكد استاذ الاقتصاد ان مصر تاخرت فى الاستثمار ويجب ان تتحرك بسرعة بتنظيم اليات العمل والميكنة السريعة والنظرة السريعة فى الدراسات المقدمة والخاصة بالمشروعات ، واكد ان اى فساد يعانى منه المستثمر سيحّمل المستهلك او المواطن ثمنه فى رفع سعر المنتج فى الاسواق اضافة الى تخفيض مستوى الجودة خاصة مع منع استيراد الانواع المنافسة من الخارج فيضطر المستهلك لاستهلاك منتج دون المستوى فى الخدمة ومرتفع الثمن واكد ان اتفاق المستثمرين على تحديد السعر فيما يشبه احتكار السلعة سيؤدى لعدم تخفيض الاسعار فيجب تحقيق منافسة حقيقية بين المنتجين فى الاسعار والجودة لخدمة المستهلك وعلى الدولة ان تعودة لدورها الحيوى فى التوجيه والرقابة والمشاركة لحماية الاسواق والمستهلكين

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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