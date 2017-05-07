نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– “الاتصالات”: أسعار “الجيل الرابع” بمصر قريبة من العالمية
– طارق شوقي يؤكد ان التعليم في مصر ضل طريقه
– افتتاح نفق المشاه أمام جامعة قناة السويس مايو الجارى
– مكرم :الانتهاء من كتابة التعديل على مشروع قانون الصحافة والإعلام
– الجيش اللبناني: طائرة استطلاع اسرائيلية اخترقت الأجواء
– إنقاذ نحو 6 آلاف مهاجر خلال يومين في المتوسط
– كاتب بريطاني: اليمين المتطرف نجح في تسليح اليسار ضد نفسه
– الإفراج عن 82 تلميذة اخطتفتهم “بوكوحرام” منذ أبريل 2014
– روسيا تؤكد استخدام الخردل في الهجوم على بلدة معراتة أم حوش بسوريا
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