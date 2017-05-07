القاهرة - اخبار مصر

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– “الاتصالات”: أسعار “الجيل الرابع” بمصر قريبة من العالمية

– طارق شوقي يؤكد ان التعليم في مصر ضل طريقه

– افتتاح نفق المشاه أمام جامعة قناة السويس مايو الجارى

– مكرم :الانتهاء من كتابة التعديل على مشروع قانون الصحافة والإعلام

– الجيش اللبناني: طائرة استطلاع اسرائيلية اخترقت الأجواء

– إنقاذ نحو 6 آلاف مهاجر خلال يومين في المتوسط

– كاتب بريطاني: اليمين المتطرف نجح في تسليح اليسار ضد نفسه

– الإفراج عن 82 تلميذة اخطتفتهم “بوكوحرام” منذ أبريل 2014

– روسيا تؤكد استخدام الخردل في الهجوم على بلدة معراتة أم حوش بسوريا