أخبار مصر - الاحد 7 مايو 2017

– البرلمان يصوت نهائيا اليوم على العلاوة وقانونى الاستثمار والرياضة
– المصيلحي: 750 عربة مبردة بالميادين و110 معارض بالمحافظات لبيع المواد الغذائية
– 110 مصانع بسوهاج توفر 7600 فرصة عمل

 

الاهرام

– السيسى: مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات

– البرلمان يصوت نهائيا اليوم على العلاوة وقانونى الاستثمار والرياضة

– الإعداد لقمة حوض النيل

– شكرى يطلع وزير الرى على نتائج زيارته أوغندا

– التموين: صرف المقررات التموينية بنسبة 100% من السكر و90% من الزيت

– رفض دعوى الطعن على دستورية المادة ٢١ من قانون التظاهر

– غرفة عمليات لمتابعة تداول الأسمدة من المصنع للمنفذ

– الرى تزيل 22 مخالفة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط

– تشعل النار فى رضيع انتقاما من أمه

– سقوط عصابة لتزوير المحررات الحكومية بالدقهلية

– «رويترز» تكشف تفاصيل خطة ترامب ضد الإرهاب

الاخبار

– الدستورية العليا : ربط معاش التأمين الاجتماعي بسنوات الخدمة غير دستوري

– قابيل: الانتهاء من لائحة قانون التراخيص الصناعية الأسبوع القادم’

– المالية»: صرف العلاوة فور إقرارها بالبرلمان واعتمادها من الرئيس’

– «الأسمرات ٣» تدخل مرحلة التشطيب.. والتسليم منتصف العام’

– المصيلحي: 750 عربة مبردة بالميادين و110 معارض بالمحافظات لبيع المواد الغذائية

– بطلان دعوي «الأطباء» بإحالة وزير الصحة لمجلس تأديب النقابة
الجمهورية

– السعودية تحظر الحج للعمالة الموسمية

– البرلمان في المشيخة..الثلاثاء المقبل

– اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية..الأسبوع المقبل

– 110 مصانع بسوهاج توفر 7600 فرصة عمل

– “ساهم” أول شبكة تواصل لأعمال الخير

– 4 يونيو.. مرافعة الدفاع في فض اعتصام النهضة