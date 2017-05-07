صحافة مصرية: السيسى: مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات
أخبار مصر - الاحد 7 مايو 2017
– البرلمان يصوت نهائيا اليوم على العلاوة وقانونى الاستثمار والرياضة
– المصيلحي: 750 عربة مبردة بالميادين و110 معارض بالمحافظات لبيع المواد الغذائية
– 110 مصانع بسوهاج توفر 7600 فرصة عمل
الاهرام
– السيسى: مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات
– البرلمان يصوت نهائيا اليوم على العلاوة وقانونى الاستثمار والرياضة
– الإعداد لقمة حوض النيل
– شكرى يطلع وزير الرى على نتائج زيارته أوغندا
– التموين: صرف المقررات التموينية بنسبة 100% من السكر و90% من الزيت
– رفض دعوى الطعن على دستورية المادة ٢١ من قانون التظاهر
– غرفة عمليات لمتابعة تداول الأسمدة من المصنع للمنفذ
– الرى تزيل 22 مخالفة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط
– تشعل النار فى رضيع انتقاما من أمه
– سقوط عصابة لتزوير المحررات الحكومية بالدقهلية
– «رويترز» تكشف تفاصيل خطة ترامب ضد الإرهاب
الاخبار
– الدستورية العليا : ربط معاش التأمين الاجتماعي بسنوات الخدمة غير دستوري
– قابيل: الانتهاء من لائحة قانون التراخيص الصناعية الأسبوع القادم’
– المالية»: صرف العلاوة فور إقرارها بالبرلمان واعتمادها من الرئيس’
– «الأسمرات ٣» تدخل مرحلة التشطيب.. والتسليم منتصف العام’
– المصيلحي: 750 عربة مبردة بالميادين و110 معارض بالمحافظات لبيع المواد الغذائية
– بطلان دعوي «الأطباء» بإحالة وزير الصحة لمجلس تأديب النقابة
الجمهورية
– السعودية تحظر الحج للعمالة الموسمية
– البرلمان في المشيخة..الثلاثاء المقبل
– اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية..الأسبوع المقبل
– 110 مصانع بسوهاج توفر 7600 فرصة عمل
– “ساهم” أول شبكة تواصل لأعمال الخير
– 4 يونيو.. مرافعة الدفاع في فض اعتصام النهضة
أضف تعليقاً