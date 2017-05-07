أخبار مصر - الاحد 7 مايو 2017

– الرئيس الألماني يبدأ زيارة لإسرائيل وفلسطين

– (إف.بي.آي) يحذر من عمليات احتيال عبر الإنترنت

– عون: مصمّمون على عودة لبنان إلى واجهة الشرق الأوسط

الاتحاد

– سوريا: استمرار هدنة «المناطق الآمنة» رغم الخروقات

– الأسرى الفلسطينيون يهددون بتحويل السجون لمواقع اشتباك

– بن دغر يشيد بمتانة العلاقة بين اليمن ومصر

– مسؤول يمني: التحالف أجهض المشروع الإيراني في المنطقة

– تحرير كبرى مناطق غرب الموصل وانهيارات في صفوف «داعش»

– إقالة رئيس جامعة الأزهر وتعيين قائم بأعماله

– الرئيس الألماني يبدأ زيارة لإسرائيل وفلسطين

– شكري وجونسون يبحثان هاتفياً الأوضاع بليبيا

– بولندا: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة المحافظة

المدينة

– الربيعة: دور ريادي للمملكة في المجال الإنساني

– اليمن: قيادات من التحالف تجري مباحثات مع منظمات دولية بجنيف

– اتفاق روسي أمريكي على تنفيذ اتفاق السلامة الجوية فوق سوريا

– مقتل العشرات من داعش على طريق بغداد طريبيل

– فنزويلا.. تحطيم تمثال تشافيز ومسيرة نساء ضد «القمع الوحشي»

– زيارة ترامب للمملكة علامة بارزة في تاريخ البلدين

– العالم يترقب قمة سلمان – ترامب

– (إف.بي.آي) يحذر من عمليات احتيال عبر الإنترنت

الخليج

– محافظ عدن الجديد يصل إلى المدينة وسط حفاوة رسمية

– المستشفيات في مرمى النيران في سوريا

– عون: مصمّمون على عودة لبنان إلى واجهة الشرق الأوسط

– هنية رئيساً لـ «حماس» خلفاً لمشعل

– الجامعة: انتخابات الجزائر نزيهة ولم تسجّل انتهاكات

– مقتل 23 شخصاً بهجوم على سيارتين بجنوب السودان

– «الشيوخ» الفرنسي: سنعمل على الاعتراف بدولة فلسطين